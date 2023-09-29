Göztepe, Trendyol 1. Lig'de rakip kaleye en fazla şut atan takım

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'un ardından rakip kaleye maç başına en fazla şut atan takım konumunda bulunuyor. Göztepe, maç başına çektiği 12,2 şutla Eyüpspor'un (13,3) ardından bu alanda en iyi takım konumunda bulunuyor.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'un ardından rakip kaleye maç başına en fazla şut atan takım konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'e 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak giriş yapan Göztepe, daha sonraki 3 hafta da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak kötü gidişatı sonlandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 4 gol atmasına rağmen rakip kaleye şut atmada en iyi iki takımdan birisi olmayı başardı. İzmir ekibi, maç başına çektiği 12,2 şutla Eyüpspor'un (13,3) ardından bu alanda en iyi takım konumunda bulunuyor.

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ve yardımcılarının, rakip kalelere çok fazla şut atılmasına rağmen gol üretilmemesi konusunda özellikle bu hafta yoğun bir program hazırladığı ve antrenmanlarda uyguladığı öğrenildi. - İZMİR