Göztepe, Trendyol 1. Lig'de İzmir avantajıyla başlıyor

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de bu sezon oynayacağı ilk 5 maçın 4'ünü İzmir'de oynayacak. Böylece sarı-kırmızılılar lige avantajlı bir başlangıç yapmış olacak.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. İzmir temsilcisi Göztepe, ilk 5 haftada avantajlı bir fikstür elde etti ve sadece bir kez şehir dışına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 1. hafta Sakaryaspor, 3. hafta Çorum FK, 5. hafta ise Bandırmaspor'u Gürsel Aksel Stadyumu'nda konuk edecek. Göztepe, bu üç karşılaşmayı evinde oynarken sadece 2. hafta müsabakasında Ümraniyespor'a konuk olacak. İzmir ekibi 4. hafta ise İzmir derbisinde Altay deplasmanına gidecek. Böylece Göz-Göz, ilk beş haftanın 4 maçını İzmir'de oynayıp sadece bir kez şehir dışına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu avantajı en iyi şekilde kullanıp puan durumunda zirvede yerini almak istiyor. - İZMİR