Bu sezon Trendyol 1. Lig'in ilk 9 haftasında sadece 4 gol yiyen Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Son 4 maçta kalesini gole kapatan Göztepe, istikrarını sürdürmek istiyor.

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de en az gol yiyen takım oldu

Bu sezon Trendyol 1. Lig'in ilk 9 haftada kalesinde 4 gol gören Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Ligde oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, ilk 9 hafta itibarıyla da kalesinde toplam 4 gol görerek, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

İzmir temsilcisi, ilk hafta Sakaryaspor (1), üçüncü hafta Çorum FK (2) ve beşinci hafta oynanan Bandırmaspor (1) müsabakalarında rakiplerinin filelerini havalandırmasına engel olamazken, Ümraniyespor, Altay, Manisa FK, Adanaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor karşılaşmalarında ise ağlarında gol görmedi. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic de bu durumla alakalı, "Geride bıraktığımız 9 haftada 6 maçı gol yemeden tamamladık. Bu bizim gerçekten sağlamak istediğimiz ve devam ettirmek istediğimiz istikrar" ifadelerini kullandı. - İZMİR