Göztepe, Trendyol 1. Lig'de dış sahada kalesini gole kapattı

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu ilk 8 hafta itibarıyla dış sahada kalesini gole kapatan Göztepe, milli araya da bu alanda en iyi takım konumunda girmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon evinde istediği sonuçları alamasa da dış sahada ortaya koyduğu oyunla beğenileri topladı. Gürsel Aksel'de 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, dış sahada ise 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi ve toplayabileceği 12 puanın 10'unu toplamayı başardı. İzmir temsilcisi, bu süreçte de gurbette 4 gol atarken kalesinde ise gol görmedi. İzmir temsilcisi, sezonun ilk deplasman maçında Ümraniyespor'a konuk olurken İstanbul temsilcisiyle golsüz berabere kaldı. İlerleyen haftalarda ise önce dış sahada Altay'ı, daha sonra da Manisa FK'yı 1-0'lık skorlarla geçti ve son olarak da deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Böylece Göztepe, milli araya girilmeden önce dış sahada oynadığı 4 maçta kalesini kapattı ve bu alanda ligin en iyi takımı oldu. Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic'in bu seriyi devam ettirmek için yoğun çalıştığı ve savunmadaki oyuncularla özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu süreçten sonraki ilk deplasman maçı ise Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile olacak. - İZMİR