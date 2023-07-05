Göztepe, transfer döneminde kabuk değiştiriyor

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Şu ana kadar 10 futbolcuyla yollarını ayıran Göz-Göz, 4 yeni yerli ismi kadrosuna dahil etti. Yönetim, İtalya kampı öncesinde transferin büyük kısmını tamamlamayı hedefliyor.

Geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'e yükselme hayallerini gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 10 futbolcu ile yollarını ayırıp 4 yeni yerli ismi kadrosuna dahil etti. Göz-Göz, Tarık Çamdal, Yasin Öztekin, Emir Ortakaya, Ali Akman, Ekrem Kılıçarslan, Hikmet Çiftçi, Emirhan Delibaş, Marko Mihojevic, Dino Arsalanagic ve Ajdin Hasic'le vedalaştı.

Yeni sezonda kaliteli bir kadro kurmayı planlayan yönetimin her mevkiye transfer yapacağı kaydedildi. Göztepe'nin 22 Temmuz'da başlayacak İtalya kampına kadar transferin büyük kısmını tamamlayacağı da kaydedildi.