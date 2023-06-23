Göztepe, Trabzonsporlu orta sahayı kadrosuna katmak istiyor

Özellikle yerli oyuncu transferinde yoğun gündeme sahip olan sarı-kırmızılıların Trabzonspor forması giyen orta saha Doğucan Haspolat'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği, Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün'ü de listesine aldığı kaydedildi. Göztepe'nin geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıkan 23 yaşındaki Doğucan transferinde önemli mesafe kat ettiği, Trabzonspor'un da oyuncuyu 1 sezon kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. Hollanda'da Excelsior takımında futbola başlayan gurbetçi oyuncu, 2019-2020 sezonunda Kasımpaşa'ya geldi. Ardından Trabzonspor'a geçen Doğucan, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev aldı. Ogün Bayrak ise Bursaspor'da yetişti. Geçen sezon Tuzlaspor'a kiralanan 24 yaşındaki futbolcu, 29 maçta forma giydi. Toplam 2420 dakika süre alan Ogün, 1 asist yaptı.Göztepe, daha önce Altınordulu sol bek Ali Dere ve Kasımpaşalı stoper Tarkan Serbest'le prensipte anlaşma sağladı. Göz-Göz'ün Giresunsporlu kaleci Ferhat Kaplan'la da görüşmeleri sürüyor.