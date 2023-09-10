Göztepe, Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan için harekete geçti

Göztepe, milli arada Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan'ı transfer etmek için görüşmelere başladı. Geçen sezondan bu yana gol sorunu yaşayan Göztepe'nin teknik heyeti, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Sezona verilen milli arada hazırlıklarını sürdüren 1'inci Lig ekibi Göztepe, Trabzonspor'un Southampton'dan Nijeryalı forvet Paul Onuachu'yu transfer etmesiyle bordo-mavililerin golcüsü Enis Destan için geri sayıma geçti. Daha önce orta saha Kerem Şen ve forvet Batuhan Kör'ü kadrosuna dahil etmeyi planlayan Göz-Göz'ün Kerem'in yanı sıra Enis'i istediği ifade edildi. Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulundurup aynı zamanda İngiliz ekibi Southampton'ı yöneten Sport Republic şirketinin Trabzonspor'la yaptığı görüşmelerde en kısa zamanda sonuca varacağı kaydedildi.

Geçen sezondan bu yana gol yollarında sorun yaşayan Göztepe'de de teknik heyetin Enis Destan konusunda ısrarcı olduğu vurgulandı. Altınordu altyapısından yetişip vitrine çıkan 21 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'da bu sezona çok iyi başladı. Bordo-mavili takımla 3 maça çıkıp 103 dakika sahada kalan Enis, Süper Lig'de 2 gol atmayı başardı. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın genç forveti ise bırakmak istemediği, son kararı yönetimin vereceği dile getirildi.