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Göztepe, Trabzonspor'u Ağırlıyor

Göztepe, Trabzonspor'u Ağırlıyor
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe, iç sahada başarılı performansını sürdürmeyi ve üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. Zorlu mücadele öncesinde ev sahibi ekip, 12 puanla 7. sırada yer alırken, aynı puana sahip olan Trabzonspor ise averajla 8. basamakta bulunuyor. İzmir ekibi, bordo-mavili takımı mağlup ederek hem üst sıralara yükselmeyi hem de iç sahadaki başarılı performansını devam ettirmeyi hedefliyor.

Göztepe'de savunma oyuncusu Novatus Miroshi'nin son durumunun maç saatinde belli olacağı ifade edilirken, bir süredir sakatlığı bulunan Kubilay Kanatsızkuş ise mücadelede yer alamayacak. Eyüpspor maçında kart cezalısı olan Anthony Dennis'in tekrar ilk 11'e dönmesi bekleniyor.

Öte yandan Göztepe, bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Politika Futbol izmir Spor

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