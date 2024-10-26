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Göztepe, Trabzonspor’u 2-1 Mağlup Etti

Göztepe, Trabzonspor’u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, 10 kişi tamamladığı maçta Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Göztepe'nin gollerini Isaac Solet ve Tijanic atarken, Trabzonspor'un tek sayısını Banza penaltıdan kaydetti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nielsen), Dennis, Isaac Solet (90+4 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 90+4 Victor Hugo), Djalma Silva, Juan (Dk. 70 Matsuki), Fofana (Dk. 65 Ahmed Ildız)

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro (Dk. 46 Denswil), Mendy, Lundstram, Eren Elmalı (Dk. 88 Barisic), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 78 Umut Bozok), Visca, Bardhi (Dk. 46 Cham), Draguş (Dk. 46 Nwakaeme), Banza

Goller: Dk. 60 Isaac Solet, Dk. 90+2 Tijanic (Göztepe), Dk. 64 Banza (Penaltıdan) ( Trabzonspor )

Kırmızı kart: Dk. 28 Dennis (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Stanimir Stoilov (Teknik direktör), Dk. 85 Isaac Solet (Göztepe), Dk. 41 Okay Yokuşlu, Dk. 45+5 Malheiro, Dk. 57 Mendy ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, 10 kişi tamamladığı müsabakada Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

46. dakikada Isaac Solet'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere uzaklaştırdı.

60. dakikada Göztepe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Juan'ın ceza sahası içinden yaptığı ortada savunmaya da çarpan topu Isaac Solet kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0

62. dakikada ceza sahası içindeki Lundstram'ın kaleye gönderdiği şutta top Bokele'ye çarptı. Bokele'nin meşin yuvarlağı elle müdahale ettiğini tespit eden hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi.

64. dakikada penaltı atışını kullanan Banza takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1

81. dakikada Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

84. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta, direğe çarpan top auta çıktı.

86. dakikada Cham'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Lis sona anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Göztepe kalesi önünde yaşanan karambolden sonra atağa çıkan Göztepe'de Matsuki'nin pasıyla topla buluşan Tijanic ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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