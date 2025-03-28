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Göztepe Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve taktiksel oyun çalışması yapıldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İkinci bölümde taktiksel oyun yapılarak antrenman sona erdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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