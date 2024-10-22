Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

SÜPER Lig'de 9'uncu hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçına odaklandı. Bu sezon dış sahada oynadığı 4 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar evinde ise bambaşka bir performans sergiledi. Gürsel Aksel Stadı'nda biri seyircisiz olmak üzere 4 müsabakaya çıkan Göz-Göz, 2024 yılında sahasında hiç yenilgi görmedi.

Son olarak 1'inci Lig'de 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Göz-Göz o maçın ardından rakiplerine evinde galibiyet sevinci yaşatmadı. Süper Lig'de de iç saha avantajını çok iyi kullanan Göztepe, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp, Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0 ve Sivasspor'u da 3-2 yendi. Trabzonspor karşılaşmasında da mutlak galibiyeti hedefleyen İzmir ekibi rakibi ile Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı ise kazanamadı. Trabzonspor'u son olarak 2019 yılında deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Göztepe, sonraki 5 müsabakada 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.