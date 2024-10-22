Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Süper Lig'de Eyüpspor'a kaybeden Göztepe, bu cumartesi Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İç sahada güçlü bir performans sergileyen İzmir ekibi, rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmamayı hedefliyor.
SÜPER Lig'de 9'uncu hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Trabzonspor maçına odaklandı. Bu sezon dış sahada oynadığı 4 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar evinde ise bambaşka bir performans sergiledi. Gürsel Aksel Stadı'nda biri seyircisiz olmak üzere 4 müsabakaya çıkan Göz-Göz, 2024 yılında sahasında hiç yenilgi görmedi.
Son olarak 1'inci Lig'de 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Göz-Göz o maçın ardından rakiplerine evinde galibiyet sevinci yaşatmadı. Süper Lig'de de iç saha avantajını çok iyi kullanan Göztepe, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp, Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u 3-0 ve Sivasspor'u da 3-2 yendi. Trabzonspor karşılaşmasında da mutlak galibiyeti hedefleyen İzmir ekibi rakibi ile Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı ise kazanamadı. Trabzonspor'u son olarak 2019 yılında deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran Göztepe, sonraki 5 müsabakada 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.