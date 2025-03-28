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Göztepe, Trabzonspor Deplasmanında Galibiyet Arıyor

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor ise alacağı sonuçla puan sıralamasında rakibini geçme peşinde.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, rakibini yenerek 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, yarın saat 16.00'da Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 37 puanla 7. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 35 puanla 9. sırada bulunuyor. Göztepe, bu zorlu müsabakayı kazanarak 7 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Isaac Solet ile Djalma Silva'nın yanı sıra sarı kart cezası bulunan İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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