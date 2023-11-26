Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Varmak istediğimiz noktadan çok daha uzaktayız

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Varmak istediğimiz noktadan çok daha uzaktayız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Göztepe, konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. İki mağlubiyet sonrası burada galibiyet almak gerçekten çok önemliydi. Oyun şeklimizde bazı değişiklikler yaptık. Önde agresif baskılı bir oyun oynadık. Zaten hedefimiz de buydu ve oyuncularımız da bunu yapmak için çalıştılar. Bu benim için önemliydi. Daha fazla rakibin sahasında pas yaparak, orada oynayarak istediklerimizi gerçekleştirmek istiyorduk. Fakat şunu söyleyebilirim ki şu anda bizim varmak istediğimiz noktadan çok daha uzaktayız. Bizim Göztepe'yi layık gördüğümüz oyun tarzından daha çok uzaktayız. Çünkü Göztepe Süper Lig'e çıkmak istiyor. Bundan çok daha iyi bir oyun oynamamız gerekiyor ama bugün bu değişikliklerle çıktığımız ilk maç olduğu için ben yine herkesi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızın daha kalabalık bir şekilde bizi desteklemek için bir sonraki maçlarda burada olmasını istiyorum" diye konuştu. - İZMİR