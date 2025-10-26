Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'un Maç Değerlendirmesi

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Galatasaray iki santrforunu çok iyi şekilde kullandı. Hatayı her zaman kendimizde aramalıyız. Daha önce oynadığımız 10 kişilik maçla bu maç arasındaki farklardan biri de ilk karşılaşmada daha fazla değişiklik yapabilmemiz. İlk maçta daha fazla oyuncumuz vardı" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın iki farklı bölüme ayrıldığını vurgulayan Bulgar teknik adam, "Bizim adımıza maçın iki farklı kısmı vardı. İlk yarıda takımım arzuladığım ve her zaman oynamak istediğimiz futbolu sahaya yansıttı. Maçın bu döneminde aradığımız golü bulduk, fırsatlar yakaladık. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra da maçın ikinci farklı kısmı ve ikinci yarı başladı. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi, fırsatlar yakaladı. Bu şekilde de galibiyeti hak etti. Kesinlikle benim takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli sergilemeli" şeklinde konuştu.

'TAKIMDA ÇÖZMEM GEREKEN SORUNLAR VAR'

Hakem performansına ilişkin soruları yanıtsız bırakan Stoilov, "Ben, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Bu benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben bunlara odaklanıyorum. Bunu analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Kesinlikle bahane üretmeyi sevmiyorum" diye cevap verdi.

'KADROMUZU DOĞRU ADIMLARLA GENİŞLETECEĞİZ'

Kadro genişliği konusunda gelen eleştirilerle ilgili konuşan Stoilov, "Başlangıçta böyle değildi ama son dakikada giden santrforlarımız oldu. Ondan sonra iki santrfor almak istiyorduk. Ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi yeni yıla kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Kadromuzu doğru adımlarla genişleteceğiz. Oyunda bazen farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu anda bununla ilgili yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

'HER TAKIM HER MAÇI KAZANABİLECEK POTANSİYELDE'

Süper Lig'in kalitesine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Her takım her maçı kazanabilecek potansiyelde. Geçen yıl daha fazla puan farkını açan takımlar vardı. Şu anda onlar da sıkıntı yaşıyor. Aslında bu ligdeki rekabet adına iyi bir şey. Bazı kulüplerin daha fazla yatırım yapma şansları var. Bizim gibi daha fazla yatırım yapamayan kulüpler, transferde çok akıllı davranmak zorunda. Bu dönemde doğru oyuncuları bulmak gerek. Süper Lig, kalitesi yüksek, iyi ve rekabetçi bir lig. Her maç tüm senaryolara açık durumda" dedi.

'DAHA ÖNCE 10 KİŞİ KALDIĞIMIZ MAÇTA DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEMİŞTİK'

Stoilov sözleirni şu şekilde noktaladı:

"Daha önce 10 kişi kaldığımız maçta daha iyi performans sergilemiştik. O maçta kırmızı kart gördüğümüz dakikayla bugün gördüğümüz dakika farklıydı. Bugün daha uzun süre eksik oynadık. Bugün 3 stoperimizde de sıkıntı yaşadık. Bir stoperimiz maçtan önce sakattı. Biri maçın içinde sakatlandı, diğeri de kırmızı kart gördü. Bu bizim defans hattımızı fazlasıyla bozdu. Aynı zamanda Galatasaray iki santrforunu çok iyi şekilde kullandı. Hatayı her zaman kendimizde aramalıyız. Daha önce oynadığımız 10 kişilik maçla bu maç arasındaki farklardan biri de ilk karşılaşmada daha fazla değişiklik yapabilmemiz. İlk maçta daha fazla oyuncumuz vardı. Daha fazla değişiklik yapabiliyorduk. Bugün ise böyle değildi. Stoperde sıkıntı yaşadığımız için defansif orta saha oyuncusunu adapte etmek zorunda kaldık. O da aynı performansı sergileyemedi."