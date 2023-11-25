Göztepe Teknik Direktörü Stoilov Taraftarlardan Destek İstedi

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor maçında taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, yeni bir sayfa açtıklarını ve taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'de yarın Tuzlaspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Göztepemiz için yeni bir sayfa açıyoruz ve sizlerin ilk dakikadan son dakikaya kadar desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Stoilov, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, taraftarları yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacakları Tuzlaspor maçında görmek istediğini belirtti.

Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandıklarını bildiren Stoilov, şunları kaydetti:

"Göztepemiz için yeni bir sayfa açıyoruz ve sizlerin ilk dakikadan son dakikaya kadar desteğine ihtiyacımız var. Sizler sahadaki 12. oyuncumuzsunuz ve sizlerle çok daha güçlüyüz. Sizlere söz veriyorum takımımız her zaman sahada savaşacak ve Göztepemiz için her şeyini ortaya koyacak. Yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda görüşmek üzere."