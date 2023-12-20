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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Süper Lig'e çıkacağız'

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor galibiyetinin ardından takımının karakterini övdü ve Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Eyüpspor iyi bir takım. İyi bir hocaları ve oyuncuları var. Ligde ilk sırada olmalarının şans eseri olmadığını görüyoruz ama oyuncularım bugün sahaya çok büyük bir karakter koydu. Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bu maç gerçekten Türk futbolu adına çok değerli bir maç oldu. Çünkü 1. Lig'de olsa da yüksek kalitede olan ve güzel futbol oynamak isteyen 2 takım, taraftarlara ve tüm Türkiye'ye güzel bir futbol izletti. Futbolun gelişimi adına güzel bir geceydi. Mücadele, dinamizm ve agresiflikle bugün galip gelmeyi başardık. Oyuncularım bu maça mantalite olarak hazırdı. Maça çok iyi bir şekilde başladık ve maçın genelinde çok iyiydik. Fakat özellikle ilk yarının son 20 dakikasında zorluklar yaşadık ama öncesinde 4-5 gol atmamız gerekiyordu. Fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda ise istediğimiz ritmi ve dinamizmi tekrar yakaladık. Goller bulduk ve maçı kazanmayı bildik. Eyüpspor'a karşı büyük bir mücadele gösterdik ve kazandık. Bugün sahada en önemli şey oyuncularımızın her şeyini vermesiydi. Bu durumu aynı şekilde devam ettirmeliyiz çünkü sahada her şeyimizi verdiğimiz zaman bizi destekleyen taraftarlarımız çok mutlu oluyor. Kaybettiğimiz günlerde bile sahaya her şeyimizi yansıttığımızda arkamızda olurlar. Çok sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımız şu ana kadar onlardan istediğimiz şeyleri uyguluyor. Futbol mantalitemizi sağlamlaştırmak adına disiplinli bir şekilde çalışmaya devam edersek her maçı kazanabiliriz. Son olarak bugün bize muhteşem bir destek gösteren taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize güçlerini hissettirdiler ve bu destekle birlikte yüzde 100'ün üstünde mücadele ettik. Oyuncularım ve kendim adına teşekkür ediyorum. Her maçta bu büyük mücadeleyi vereceğimize söz veriyorum. Bu şekilde devam edip taraftarlarımızla birlikte hedefimize varıp, Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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