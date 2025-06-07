Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Sezonu 8'inci bitirmek bizim için bir başarıdır'

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunu 50 puanla 8'inci sırada tamamlayan Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, değerlendirmelerde bulundu. Ülkesi Bulgaristan'ın medyasına açıklamalarda bulunan Stoilov, "Göztepe'nin iyi bir yıl geçirdiğini düşünüyorum. Mükemmel diyemem, kötü de diyemem. Ligde yeni bir takım olmamız, daha yüksek gereksinimlere ve kriterlere uyum sağlamamız gerektiği ve takımda çok sayıda genç oyuncunun bulunması göz önüne alındığında, takımımızın Süper Lig'de nasıl performans göstereceği konusunda bazı bilinmezler vardı. Uyguladığımız stil agresif, atak, yüksek baskı ve defans hattında çok fazla risk içeren bir stildi. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

Avrupa'ya katılma hedefi koyduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Bu hedefi herkes benimsedi. Bunu gerçekleştiremediğimiz için üzgünüm çünkü Avrupa turnuvalarına sadece dört puan uzaktaydık. Özellikle ocak ayı sonuna kadar gösterdiğimiz oyun tamamen bu amaç içindi. Ondan sonra çok sayıda puan kaçırdık. Bunun için öznel nedenler de vardı. Ayrıca çok sayıda sakatlığı da hesaba katmalıyız. Bazı oyuncular, hepsi önemli olanlar, tüm yıl boyunca dışarıdaydı" diye konuştu. Şanssızlıklar da yaşadıklarını anlatan Stoilov, "Futbol talihsizliklerimiz oldu. Bunda anormal bir şey yok. Sezonu sekizinci sırada bitirmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum, ancak oyun ve stil açısından önde olmayı hak ediyorduk" yorumunu yaptı.

'TARAFTARIMIZDAN ÇOK DESTEK ADIK'

Bazı maçlarda olumsuz sonuçlar aldıklarını ancak inanılmaz bir şekilde desteklendiklerini belirten Stanimir Stoilov, "Taraftarımız tarafından takıma gösterilen bu desteği ve sevgiyi görmek beni bir teknik direktör olarak mutlu ediyor. Olumsuz bir serimiz de oldu ama taraftarlar tek bir saniye bile sorunlardan ve takımdan uzak kalmadı. Göztepe sürekli destek aldı ve bu takımın paniğe ve krize düşmemesini sağladı. Göztepe ailesi çok üst düzeyde. Oyuncular her maçta özveri, istek ve hırs gibi yeteneklerinin maksimumunu verdiler. Taraftarlar takıma olan güvenini ve desteğini hiçbir zaman kaybetmedi. Göztepe ile elde ettiğimiz en büyük zafer bu oldu. Taraftarların ve kulüp sahiplerinin desteğini her zaman hissettim ve kulübün sportif direktörü Ivan Mance'nin desteğini en çok hissettim" cümlelerini kullandı.

'SORUNLARIMIZI ÇÖZECEĞİZ'

Sakatlık sorunlarını çözmeye yönelik fikirler ürettiklerini ifade eden Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sezon bitmeden önce bile sakatlıkların nedenine dair kafamızda net fikirler vardı. Sport Republic'in spor-teknik ve tıbbi analizleri sayesinde bize çok yardımcı oldular. Sorunlarımızı nasıl çözeceğimize dair fikir edinmemize çok yardımcı oldular. Kesinlikle güçlendirmemiz gereken birkaç pozisyon var. Djalma, Isaac Solet ve David Fofana sakatlıklar nedeniyle 6-7 aydan fazla süre sahalardan uzak kaldılar. Bu üç pozisyona oyuncu alınmalı. Romulo ve Anthony Dennis gibi genç oyuncularımıza olan ilgi ve olası satışlar göz önüne alındığında, onları değiştirmemiz gerekiyor. Bu sakatlıklar ve satışlar olmasaydı, bir kişiye ihtiyacımız olurdu. Görüşmelerimiz sürüyor ve birkaç oyuncuyla imzalamaya yakınız. Her şey netleştiğinde, kulüp bunu açıklayacaktır. İş zaten yapıldı, şimdi her şey konuşma meselesi."