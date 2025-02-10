Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Sahada Elimizden Gelenin En İyisini Yaptık'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, mücadeleye dayalı bir karşılaşma oynandığını belirterek, eksiklere rağmen takımın sahada her şeyini verdiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe deplasmanda Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, müsabaka öncesinde oyuncularına en azından 0-0'lık bir skorla sahadan ayrılmaları gerektiğini ifade ederek, "Santrforlarımızın eksik olması nedeniyle farklı mevkilerde görev verdiğimiz oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Göztepe ailesi olarak çok güçlü bir yapıya sahibiz. Sakat oyuncularımızın dönmesiyle birlikte sahada istediğimiz futbolu oynayarak güçlü şekilde geri döneceğiz" dedi.

Transfer konusunda ise zamanın daraldığını belirten Stoilov, "Göztepe seviyesinde oynayabilecek oyuncular şu an oldukça pahalı. Uygun şartlarda bir transfer yapabilirsek yaparız, ancak aksi halde elimizdeki oyuncularla en iyisini vermeye çalışacağız" diye konuştu. - MUĞLA