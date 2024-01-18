Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Rakibimizden çok daha fazla gol fırsatı yakaladık

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimizden çok daha fazla gol fırsatı yakaladık. Bugün aslında turu geçmeyi hak eden taraf bizdik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Konyaspor'a konuk olan Göztepe 2-1 yenilerek kupadan elendi. Maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Turu geçtikleri için Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bugün aslında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. İlk yarıda ve ikinci yarıda çok fazla fırsat yakaladık. Ancak bunları gole çeviremedik. Sanıyorum golü atınca sonuca biraz takıldık ve oyunumuzu oynamaya istediğimiz şekilde devam edemedik. Ardından Konya iki tane gol buldu. Bence biz bugün biraz özgüvenli olmalıydık, biraz eksik kaldık. Çünkü rakibimizden çok daha fazla gol fırsatı yakaladık. Bugün aslında turu geçmeyi hak eden taraf bizdik" diye konuştu. - KONYA