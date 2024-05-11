Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Motivasyonumuz istediğimiz seviyede değildi'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin son maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak için çok şey yaptık ama motivasyonumuz istediğimiz seviyede değildi diyebiliriz. Daha da iyi olup bu maçı da kazanabilirdik. Taraflarımızla beraber hep birlikte kutlamaları yapacağız ve ardından Süper Lig'i düşünüp stratejimizi oluşturmaya başlayacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Göztepe, ligi 70 puan ile 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselirken, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stoilov, "Bu işi hep beraber başardığımız için gerçekten çok mutluyum. Hem oyuncuların adına, hem kulüp adına hem de taraftarlarımız adına çok mutluyum. Bir hoca olarak her zaman başkanımızın, aynı zamanda yöneticilerimizin, tüm kulübün ve oyuncularımın desteğini yanımda hissettim ve hep beraber biz bu işi başardık. Oyuncularım her zaman onlardan ne istediğimi çok iyi bir şekilde dinlediler ve uyguladılar. Bugün hep beraber kutlamayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Belki bugün istediğimiz oyunu tam olarak sahaya yansıtamadık. Kazanmak için çok şey yaptık ama motivasyonumuz istediğimiz seviyede değildi diyebiliriz. Daha da iyi olup bu maçı da kazanabilirdik. Taraflarımızla beraber hep birlikte kutlamaları yapacağız ve ardından Süper Lig'i düşünüp stratejimizi oluşturmaya başlayacağız" dedi. - İZMİR