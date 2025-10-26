Haberler

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Kırmızı Kart Kırılma Anı'

Güncelleme:
Göztepe'nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçında gördükleri kırmızı kartın maçın kaderini etkilediğini belirtti. İlk yarıda takımının iyi bir performans sergilediğini, ancak ikinci yarıda Galatasaray'ın üstünlük sağladığını ifade etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında 42. dakikada gördükleri kırmızı kartın kırılma anı olduğunu söyledi.

Bulgar teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maç oynadıklarını aktaran Stoilov, "Bizim adımıza maçın iki farklı kısmı vardı. İlk yarıda takımım arzuladığım ve her zaman oynamak istediğimiz futbolu sahaya yansıttı. Maçın bu döneminde aradığımız golü bulduk, fırsatlar yakaladık. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra maçın ikinci farklı kısmı başladı. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi, fırsatlar yakaladılar. Bu şekilde de galibiyeti hak ettiler. Kesinlikle benim takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sürekli sergilemeli." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, hakem performansının sorulması üzerine, "Ben, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Bu benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben bunlara odaklanıyorum. Bunu analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Kesinlikle bahane üretmeyi sevmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadrolarının dar olduğu yönündeki yoruma katılmadığını aktaran Stoilov, "Kadromuzun dar olduğuna katılmıyorum. Başlangıçta böyle değildi ama son dakikada giden santrforlarımız oldu. Ondan sonra iki santrfor almak istiyorduk. Ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi yeni yıla kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Kadromuzu doğru adımlarla genişleteceğiz. Oyunda bazen farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu anda bununla ilgili yapacak bir şeyimiz yok." şeklinde görüş belirtti.

"Süper Lig'deki her takım iyi bir kaliteye sahip"

Stanimir Stoilov, Trendyol Süper Lig'in geçen sezonlara göre daha rekabetçi olduğunu söyledi.

Bütçesi olmayan takımların transferde akılcı davranması gerektiğini dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Süper Lig'deki her takım iyi bir kaliteye sahip. Her takım her maçı kazanabilecek potansiyelde. Geçen yıl daha fazla puan farkını açan takımlar vardı. Şu anda onlar da sıkıntı yaşıyor. Aslında bu ligdeki rekabet adına iyi bir şey. Bazı kulüplerin daha fazla yatırım yapma şansları var. Bizim gibi daha fazla yatırım yapamayan kulüpler, transferde çok akıllı davranmak zorunda. Bu dönemde doğru oyuncuları bulmak gerek. Süper Lig, kalitesi yüksek, iyi ve rekabetçi bir lig. Her maç tüm senaryolara açık durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Göztepe'nin bu sezon 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe ile berabere kaldığını söylediğinin aktarılması üzerine Stoilov, şöyle konuştu:

"Daha önce 10 kişi kaldığımız maçta daha iyi performans sergilemiştik. O maçta kırmızı kart gördüğümüz dakikayla bugün gördüğümüz dakika farklıydı. Bugün daha uzun süre eksik oynadık. Bugün 3 stoperimizde de sıkıntı yaşadık. Bir stoperimiz maçtan önce sakattı. Biri maçın içinde sakatlandı, diğeri de kırmızı kart gördü. Bu bizim defans hattımızı fazlasıyla bozdu. Aynı zamanda Galatasaray iki santrforunu çok iyi şekilde kullandı. Hatayı her zaman kendimizde aramalıyız. Daha önce oynadığımız 10 kişilik maçla bu maç arasındaki farklardan biri de ilk karşılaşmada daha fazla değişiklik yapabilmemiz. İlk maçta daha fazla oyuncumuz vardı. Daha fazla değişiklik yapabiliyorduk. Bugün ise böyle değildi. Stoperde sıkıntı yaşadığımız için defansif orta saha oyuncusunu adapte etmek zorunda kaldık. O da aynı performansı sergileyemedi."

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
title
