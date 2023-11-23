Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Kesinlikle kazanmak için sahaya çıkacağız'

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor maçında takımın daha iyi bir performans göstermesi için bütün değişiklikleri yapacaklarını ve kesinlikle kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'de 26 Kasım Pazar günü Tuzlaspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Takımın daha iyi bir performans göstermesi için bütün değişiklikleri yapacağız ve kesinlikle kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.

Stoilov, yaptığı açıklamada, Göztepe'yi çok iyi tanıdığını, arkasında çok büyük destek olacağını bildiğini söyledi.

Bunun kendilerine çok büyük bir öz güven vereceğini kaydeden Stoilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bunu öncelikle hak etmemiz gerekiyor. Çok sıkı ve ciddi bir çalışmamız gerekiyor. Bunu başarırsak zaten o zaman insanlar bizi sevecektir. Bu gerçekten çok önemli. Sonuçlar belki daha sonra da gelir ama en önemlisi ciddi ve disiplinli bir çalışma gerçekleştirmek. Biz de bunu yapacağız ve maçları kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Stoilov, Tuzlaspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üst üste 2 mağlubiyetin ardından burada kesinlikle kazanmak istiyoruz. Tabii ki bazı değişiklikler olacak, sakat oyuncularımız var. Takımın daha iyi bir performans göstermesi için bütün değişiklikleri yapacağız ve kesinlikle kazanmak için sahaya çıkacağız. Tuzlaspor maçından itibaren tüm karşılaşmalarımızı kazanmak istiyoruz. Bizim için bunun dışındaki sonuçların hiçbiri iyi değildir. Oyuncuların fiziksel durumlarını değerlendirip, kazanmak için en iyi takımı sahaya süreceğiz."