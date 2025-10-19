Haberler

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Kaybetmeyi Hak Etmedik'

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Kaybetmeyi Hak Etmedik'
Göztepe, Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının gösterdiği performansın galibiyeti hak ettiğini belirtti ve yenilgiyi değerlendirdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Corendon Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kaybetmeyi hak etmedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Stoilov, "Öncelikle Alanyaspor'u tebrik etmek istiyorum. Bence bugün kaybetmeyi hak etmedik. İlk yarıda çok fazla fırsat yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aynı zamanda rakibe de kalemizde tehlikeli bir fırsat vermedik. 60. dakikadan sonra duran toplarda bazı sıkıntılar yaşamaya başladık ve bununla birlikte özellikle son dakikalarda savunmada bazı hatalar yaptık. Çünkü oyuncularımız oyunun bu bölümünde yorulmuşlardı. Özellikle hücum oyuncularımız çok fazla yorulmuştu ve takım halinde savunma anlamında hatalar oluşmaya başladı. Değişiklik yapmak adına elimizde çok fazla opsiyonumuz yoktu. Çünkü böyle maçlarda, özellikle son 20 dakikada yapacağınız beş oyuncu değişikliğine baktığınızda, bu değişiklikler gerçekten maçın gidişatını etkileyebilir. Özellikle ön alanda, forvet oyuncularında yapacağınız değişikliklerle maçı kazanabilirsiniz" diye konuştu. - ANTALYA

