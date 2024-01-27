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Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: İyi bir maç oldu

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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK maçının ardından iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve iyi bir maç olduğunu belirtti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çorum FK maçının ardından "İyi bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1 Lig'inn 20. haftasında Göztepe, deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendilerinin büyük bir mücadele ortaya koyduklarını, ancak Çorum FK'nın da iyi bir performans sergilediğini belirtti. Kadroda çok fazla sakat oyuncu olduğunu dile getiren Stoilov, "Orta saha oyuncularımız bugün forvet olarak önde oynadı. Forvet oyuncularımızdan bir tanesi hasta, bir tanesi de sakat. Bugün realistik bir sonuç gerçekleşti diye düşünüyorum. İyi bir maç oldu" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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