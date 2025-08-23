Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Hücumda Gelişmemiz Gerekiyor

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Geliştireceğimiz çok şey var. Özellikle hücumda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Sakin olmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz çok daha iyi olmalıyız" dedi.

Göztepe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Kesinlikle bizim adımıza deplasmanda bu galibiyet önemli. Rakibimizde iyiydi. Sahada güzel şeyler ortaya koydular. Hem hocaları hem oyuncuları ile iyi bir gelecekleri var. Geliştireceğimiz çok şey var. Özellikle hücumda yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmemiz lazım. Sakin olmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz çok daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz yüksek kendimizi geliştirmeliyiz" açıklamasında bulundu.

'AYAKLARIMIZIN YERE SAĞLAM BASMASI LAZIM'

Takım olarak gelişmeleri gerektiğinin altını çizen Stoilov, "Ben şöyle düşüyorum. Her zaman gelişmeye yer var. Gelişmeliyiz! Savunmada kötü performans sergilemedik ama takımımızın savunma potansiyeli çok yüksek. Bu gelişmeye açık. Hücumda başlıyor ve bütün takımı kapsıyor. Oyunun 2 yönünde gelişmeliyiz. Dediğim gibi aklımızı kaybetmemek ve ayaklarımızın yere basması lazım. Gelişmeye devam etmeliyiz. Benim görevim bu. Oyuncuların gelişimi için onları zorlamak benim görevim" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN SENE DAHA İYİYDİK'

Oyun anlamında oyuncuları ve oyunu eleştiren Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, "Belki aradaki fark şu diyebiliriz. Savunmada daha akıllı olduğumuzu söyleyebilirim ama hücumu geliştirmeliyiz. Geçen sene daha iyiydik. Hem savunma hem hücumda denge sağlamalıyız. Konuşmak için çok erken. Sıkı şekilde çalışıp kendimizi geliştirmeliyiz. Arda genç oyuncu. Kalitesinin farkındayız. Çok çalışkan ama hücumda gelişmesi gereken çok nokta var. Janderson da maksimum potansiyelinin yüzde 50'sini gösterdi. Sıkı çalışması lazım. Benim beklentimi karşılayamadılar. Sürekli gelişmeye devam edecekler" şeklinde konuştu.