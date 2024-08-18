Üye Girişi
Haberler

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Fenerbahçe maçı futbol savaşıydı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından zorlu bir mücadele yaşandığını belirtti. Stoilov, takımının performansından memnun olduğunu ve taraftarlara teşekkür etti.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçı sonrası iki takım için de zorlu maç olduğunu ve sahada adeta bir futbol savaşı yaşandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da galibiyet için elinden geleni yaptığını dile getiren Stoilov, "Son dakikalarda gelen beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımım, ilk gole kadar taktiksel disipline tam anlamıyla bağlı kaldı. Ancak, penaltı sonrası kısa süreli bir konsantrasyon kaybı yaşadık ve bu süreçte ikinci golü kalemizde gördük. Yine de, ikinci yarıda toparlanarak sahada istediğimiz oyunu sergilemeye başladık ve aradığımız gole ulaştık. Bugün bize inanılmaz bir destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz, taraftarlarımızla birlik olduğumuz zaman, her maçı değiştirebiliriz. Her zaman istediğimizi başarabiliriz. Bu, gerçekten bizim için çok önemliydi. Takımım, büyük bir mücadele sergiledi. Bu bizim için çok önemliydi. Aynı zamanda sahada üzerinde çalışmamız ve iyileştirmemiz gereken noktalar da var. Takıma yeni katılan oyuncular oldu ve onlarla birlikte uyum sağlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. En kısa sürede en yüksek potansiyelimize ulaşmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Futbol Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi?
title