Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Deplasmanda Değerli Bir Galibiyet Aldık'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, deplasmanda değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Oyunun her alanında gelişmeye devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Kesinlikle deplasmanda değerli bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti hak ettik. Rakibimiz de iyiydi. Sahada iyi işler yaptılar. Hem takım hem de hoca olarak iyi bir geleceğe sahip olduklarını düşünüyorum. Bizim gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Oyunun her alanında iyi olmak için sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Hedeflerimiz yüksek" diye konuştu.

Süper Lig'de oynadıkları son 3 müsabakada da kalelerini gole kapattıklarının hatırlatılması üzerine Stoilov, "Her zaman futbolda gelişmeye yer var. Şu ana kadar savunmamız iyiydi. Savunma potansiyelimiz yüksek ve geliştirmeye açık. Ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Savunma, oyunun her alanını kapsayan bir durum. Bu yüzden hücumda da gelişmeye devam etmek zorundayız. Benim işim de oyuncularımın sürekli gelişmesini sağlamak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL