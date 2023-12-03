Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: Çalışmaya devam edeceğiz

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ne oyuncularım ne de hocalar olarak her şey iyi gibi bir düşünceye kapılmayacağız. Çünkü biz şu anda kendi dominant oyun felsefemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun üstüne koyarak devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe, konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Bizim için çok iyi ve önemli bir galibiyet oldu. Maç içinde çok fazla fırsat bulduk ama bunları istediğimiz gibi değerlendiremedik. Özellikle ön tarafta bitiricilik anlamında daha konsantre olmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek bizim için daha iyi olur, çünkü maçı daha erken bitirebilirdik. Oyun tarzımızı istediğimiz gibi oynamaya çalıştık. Daha domine, önde basan, agresif ve dinamik bir futbol oynamaya çalıştık. İstediğimiz uygulamaları ve değişiklikleri yaptık. Böyle devam etmek istiyoruz, çünkü başarıyı bize bu getiriyor. Aynı zamanda taraftarlarımızı da mutlu etmeye devam edeceğiz. Göztepe'mizin çok fazla taraftarı var ve daha da kalabalık bir kitle maçlara gelmeye başladı. Onlar için her zaman daha iyisini vermeye çalışacağız" diye konuştu. - İZMİR