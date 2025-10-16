Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Avrupa'ya gitmek istiyoruz'

SÜPER Lig'de geride kalan 8 maçta 16 puan toplayıp namağlup 3'üncü sıraya yerleşen Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Stanimir Stoilov değerlendirmelerde bulundu. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensupları ile bir arayla gelen Bulgar teknik adam, "Hedeflerimizi küçültmedik, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu hayali muhteşem taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Stoilov, Göztepe'nin büyük bir proje içerisinde olduğunu belirterek, "Eksiklerimizin farkındayız ama bu takımın karakteri, enerjisi ve taraftarıyla birlikte Avrupa sahnesine çıkacak gücü var. Hepimiz aynı hayalin peşindeyiz. Bir kulüp 2-3 yıl boyunca istikrarlı ve doğru çalışırsa başarı zaten kaçınılmaz olur. Biz de bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAK ETTİĞİMİZ PUANLARI ALDIK'

Deneyimli çalıştırıcı, sezon başında belirledikleri hedeflerin altını çizerek, "Bu sezon Süper Lig'de ikinci yılımız ve bizim için çok kritik bir dönem. Şu ana kadar hak ettiğimiz puanları aldığımızı düşünüyorum. Savunmada geçen sezona göre daha kompakt bir takım olduk, ancak hücumda çok daha verimli olmalıyız. Gol pozisyonlarını değerlendirip bitiriciliğimizi geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.

'KALİTEYİ ARTIRACAĞIZ'

Ocak ayı transfer dönemine kadar maksimum puanı toplamayı hedeflediklerini belirten Stoilov, kadro planlamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Yeni yılda sadece kadroyu genişletmek değil, kaliteyi artırmak istiyoruz. Özellikle hücum hattında rekabeti artırmamız gerekiyor. Rekabet, hem antrenmanlarda hem maçlarda oyuncuların performansını yukarı taşır. Ligin ikinci yarısı çok zorlu geçecek, bu döneme güçlü ve hazır bir şekilde girmeliyiz."

'OYUNCULAR GELİŞECEK'

Bulgar teknik adam, kariyeri boyunca oyuncu gelişimine önem verdiğini vurgulayarak, "Her çalıştığım kulüpte bireysel gelişim ve takım kalitesine odaklandım. Göztepe'de de aynı anlayışla ilerliyoruz. Genç ve yerli oyuncuların gelişimi bizim için çok önemli. Kulüpler bizi sadece sonuç almak için değil, oyuncuları daha iyi hale getirmek için göreve getiriyor" diye konuştu.

'MİLLİ ARALARI SEVMİYORUM'

Milli aralarda yaşanan sakatlıklardan yakındığını dile getiren Stoilov, "Bu dönemleri çok sevmiyorum çünkü oyuncular taktiksel bütünlükten uzaklaşıyor. Bazıları sakatlıkla dönebiliyor. Sabra'nın sakatlığı bizi zor durumda bıraktı. Kadromuz geniş değil, bu yüzden her oyuncunun sağlığı bizim için çok önemli. Önümüzde Alanya ve Galatasaray gibi zorlu maçlar var ama biz her maça aynı kararlılıkla çıkacağız" dedi.

'LİS YÜKSELİŞTE, OGÜN DÖNÜYOR'

Takımın kalecisi Mateusz Lis'in performansından memnun olduğunu ifade eden Stoilov, "Geçen sezon zor bir dönem geçirdi ama bu sene özgüvenini yeniden kazandı. Rekabet arttıkça performans da yükseliyor. Lis şu anda ligin en formda kalecilerinden biri" şeklinde konuştu.

Stoilov, sakatlığını atlatan Ogün Bayrak hakkında ise, "Bir aydır takımla çalışıyor, fiziksel olarak hazır sayılır. Ancak doktor onayını bekliyoruz. Yakında maç kadrosunda yer alabilecek seviyeye gelecek" ifadelerini kullandı.

'BU HAYAL GERÇEKLEŞECEK'

Basın toplantısının sonunda yeniden Avrupa hedefini vurgulayan Stoilov, "Bu şehir, bu kulüp, bu taraftar bunu fazlasıyla hak ediyor. Genç, dinamik ve istekli bir takımız. Hep birlikte çalışmaya devam edersek, Göztepe'yi Avrupa arenasında görmek hiç de uzak değil" diyerek sözlerini tamamladı.