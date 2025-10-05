Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: '3 Puan Almak Çok Önemliydi'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir maçının ardından çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Bugün maç içerisindeki futbol tarzımızdan çok hoşlanmadım. Bu beni çok tatmin etmedi. 3 puan bizim adımıza çok önemliydi ve bunu kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. İlk olarak galibiyeti değerlendiren Stoilov, "Gerçekten bizim adımıza aslında çok önemli bir galibiyetti. Çok güçlü ve iyi bir rakibe karşı aldığımız bir galibiyetti. Dediğim gibi, bu maçta 3 puan almak bizim için çok önemliydi ve bunu başardık. Bu nedenle de çok mutluyuz. Belki de evde oynadığımız en iyi maç değildi. Bugün maç içerisindeki futbol tarzımızdan çok hoşlanmadım. Bu beni çok tatmin etmedi. Ama biraz önce belirttiğim gibi, 3 puan bizim adımıza çok önemliydi ve bunu kazandığımız için çok mutluyum. Aslında baktığınızda çok iyi savunma yaptık ama hücum anlamında kesinlikle gelişmemiz gerekiyor. Orada yine sıkıntılar vardı. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öndeki oyuncularımızın performansının da gelişmesi gerekiyor. Aslında takımın üzerinde gereğinden fazla bir baskı vardı diyebiliriz. Oyuncular belki de bu maçın önemini ve kazanmamız gerektiğini bildikleri için kendilerini böyle bir baskı altında hissettiler. Ama Göztepe'de ve büyük takımlarda oynayan oyuncular, bu baskı altında oynamayı bilen oyunculardır" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız bizim için çok değerli"

Statta taraftarların her zaman kendilerini inanılmaz bir şekilde desteklediğini vurgulayan Stoilov, "Onlar bizim en büyük destekçimiz ve bu da oyuncularımızın sahada her zaman elinden gelenin en iyisini verme, gelişme ve en iyi performansı sergileme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli. Umarım taraftarlar adına alınan cezalar artık sona erer çünkü onlar bizim için çok değerli. Aslında bugün zaman zaman biraz sıkıcı bir ortam oluştu. Bu bizim alışık olmadığımız bir ortam. Biz, taraftarlarımızla birlikte coşkulu bir şekilde, stadımızın dolu olduğu maçları oynamaya alıştık. Umarım gelecek maçta hepsi tekrar gelir ve hep birlikte o coşkulu ortamı ailecek yeniden yaşarız. Ailemizin içinde eğer bir noktada yüzde 100 olamazsak, bu durum hemen diğer alanlara, saha içine yansıyor" diye ekledi.

"Aynı zamanda geliştirmemiz gereken bir diğer nokta da duran toplar"

Savunmada çok fazla geliştiklerini ve bunu kalecilerinden başlayarak öndeki santrforlara kadar bir takım halinde gerçekleştirdiklerini aktaran Stoilov, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ama bunu daha da geliştirmemiz ve bu konuda en iyi olmamız gerekiyor. Tabii ki en çok geliştirmemiz gereken nokta hücum. Bu alanda daha özgüvenli, daha etkili olmalı ve yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Aynı zamanda geliştirmemiz gereken bir diğer nokta da duran toplar. Şu ana kadar kaybetmedik ama şu an bulunduğumuz noktaya baktığımda, varmak istediğim yerden oldukça uzakta olduğumuzu görüyorum. Kesinlikle çok daha iyi olmamız lazım. Gözlerimizi kesinlikle problemlere kapatmamalıyız çünkü ortada bazı problemler var. Bunları çalışarak ve gelişerek ortadan kaldırmalıyız. Aynı zamanda kulüp olarak oyuncular, taraftarlar, bizler ve teknik heyet; hep birlikte her konuda bu şekilde davranmalıyız. Ben de kendi alanımda, özellikle hücum anlamında kesinlikle gelişme göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili çok önemli çalışmalar yapacağız. Zaten ben hayatım boyunca hiçbir zaman gözlerimi problemlere kapatmadım. Her zaman onların üzerine gider, ortadan kaldırmak için gereken her şeyi yaparım." - İZMİR