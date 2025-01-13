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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a Fair Play Ödülü

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a fair play ödülünü sundu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ödülün verildiği Göztepe-Kasımpaşa maçı öncesinde Stoilov'un centilmenliğini ön plana çıkaran açıklamaları için teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından fair play ödülüne layık görülen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'a ödülü verildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Göztepe- Kasımpaşa maçı öncesinde, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından fair play ödülüne layık görülen Stoilov'a plaket verdi.

Hacıosmanoğlu, Göztepe yönetimi ve Stoilov'a teşekkür ederek, "Çok örnek olacak bir davranışta bulundu. Bence bu yaptığı açıklamayı alıp üniversitelerde ders olarak okutmamız gerekiyor. Mehmet Sepil başkanım geçen hafta geldiğinde kulübü nasıl yönettiklerini anlattı. O bütçelerle başarıyı yakalamak çok önemli. Türkiye'nin bunu örnek almasını istiyorum. Hocamızın açıklamaları feyz alınırsa, yüzde 10'u alınsa dahi Türk futbolu ana sorunlarını çözer." diye konuştu.

Stoilov da Türkçe olarak "Teşekkür ederim." dedi.

Stanimir Stoilov, ligin 18. haftasında Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından yaptığı "centilmenliği ön plana çıkaran maç sonu demeci" dolayısıyla fair play ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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