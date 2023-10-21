Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic: 'Gol yemeden istikrarımızı sürdürmek istiyoruz'

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, '9 maçın 6'sını gol yemeden tamamladık ve bu bizim devam ettirmek istediğimiz bir istikrar' dedi.

- Radomir Kokovic: "Daha fazla gol bulabilirdik"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "9 maçın 6'sını gol yemeden tamamladık ve bu bizim devam ettirmek istediğimiz bir istikrar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Göztepe, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, "Maça istediğimiz gibi başladık ama daha sonra defansif anlamda istediklerimizi yapamadık. Maçın sonuna doğru ofansif geçişlerden çok mutlu değilim. Daha fazla gol bulabilirdik. Bu bizim antrenmanlarda üzerine çalışmamız gereken bir konu. Sakat oyuncularımızın çoğu takıma döndüler. Bütün oyuncularımız sağlıklı diyebilirim. Genel olarak istediğimiz takıma kavuştuk. Galibiyetten dolayı çok mutluluk duyuyorum. 9 maçın 6'sını gol yemeden tamamladık ve bu bizim devam ettirmek istediğimiz bir istikrar" diye konuştu.