Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic: Galibiyeti Göztepe taraftarına armağan ediyorum

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyeti Göztepe taraftarına armağan ediyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk olduğu Altay'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, "Öncelikle bu galibiyeti iyi günde ve kötü günde yanımızda olan taraftarlarımıza hediye etmek istiyorum. Altay'ı da tebrik ediyorum. Baskılı bir maç oldu. Dışarıdan göze hoş gelen futbol belki yoktu ama bu tarz maçlar böyle oluyor. İlk yarıdaki oyunumuzdan memnun değildim. İkinci yarı taktiksel anlamda değişiklikler yaptık ve daha iyi oynamaya başladık. Daha sonra da galip gelmeyi başardık. Şu andaki mutluluğumu tarif edemem" diye konuştu. - İZMİR