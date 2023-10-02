Göztepe Teknik Direktörü Kokovic: Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum

Trendyol 1. Lig'de Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic, "Defansif olarak çok iyiyiz, ofansif olarak ise daha iyi olmaya başladık." dedi.

Kokovic, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, psikolojik açıdan zor bir maçta kendi evlerinde ilk galibiyetlerini aldıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını ancak pozisyonlar bulmalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini kaydeden Kokovic, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda baskımızı sürdürerek 1-0 öne geçtik. Golden sonra biraz panik havası oluştu. Bu evimizde yaşadığımız psikolojik baskıdan ötürü oluşan bir durumdu. Biz de istediğimiz gibi oyunu kontrol altına alamadık. İstenmeyen bazı hatalar oldu. Bazı bireysel hatalar da ortaya çıktı ama biz bir şekilde evimizde bu önemli galibiyeti almayı başardık. Son 4 maçta 12 puandan 10 puanı aldık. Defansif olarak çok iyiyiz, ofansif olarak ise daha iyi olmaya başladık. Her geçen gün gelişmek için daha çok çalışıyoruz ve bu gelişimizi sürdüreceğiz."

Kokovic, taraftarlara teşekkür ederek, "Onlar hem evimizde hem de deplasmanda her zaman yanımızdalar. Onları takdir ediyorum ve bu galibiyeti onlara armağan ediyorum." dedi.

Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'ın cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Fatih Kavlak ise rakiplerinin taraftarının da desteğiyle maça baskılı başladığını söyledi.

İlk yarının golsüz tamamlandığını hatırlatan Kavlak, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda bazı hamleler yaptık oyunu ele almak ve ön tarafta topu biraz tutabilmek için. Ancak ikinci yarının 7. dakikasında kornerden atılan bir topta güzel bir şutla Göztepe 1-0 öne geçti. Rakibin de öne geçmesiyle daha da öne çıktık. Oyunu o tarafa yığdık, bazı şut pozisyonları bulduk fakat bir türlü çeviremedik ne yazık ki. Yani yenildiğimiz için tabii ki çok mutsuzuz. Berabere bitirebileceğimizi düşündüğümüz bir maçı kaybettik."