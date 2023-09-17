Göztepe Teknik Direktörü Kokovic: Maçı kazanmayı hak ettik

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Maalesef bu olmadı, istediğimizi alamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Göztepe, konuk ettiği Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, "Sahada müthiş bir enerji vardı. Çok agresiftik ve rakibe önde basarak başladık. Aslında bütün maç boyunca böyle devam etmek istiyorduk. Ben de öyle olacağını düşünüyordum. Fakat golü attıktan sonra seken bir topta şanssız bir gol yedik. Devre arasında soyunma odasına girdiğimizde bu golün takımın enerjisini biraz düşürdüğünü fark ettim. Ben de bunu pozitife çevirmek için orada bazı müdahaleler yaptım. İkinci yarı başladı, sakatlıklar yaşandı ve oyuncu değişikliklerimiz oldu. Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Maalesef bu olmadı, istediğimizi alamadık" ifadelerini kullandı. - İZMİR