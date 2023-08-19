Göztepe Teknik Direktörü: Bu maç için 0-0 adil bir skor

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, kontrolü ele aldıklarını fakat maç içinde sakatlıklar nedeniyle sistemi değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyerek 'Bu maç için 0-0 adil bir skor' dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, kontrolü ele aldıklarını fakat maç içinde sakatlıklar nedeniyle sistemi değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyerek "Bu maç için 0-0 adil bir skor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Radomir Kokovic, "Ümraniyespor iyi bir takım ve iyi bir hocaları var. Bu maça kazanmak için çıkmıştık. Kontrolü ele aldık ama sakatlıklardan dolayı maç içinde sistemi değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü aldığımız oyuncular sisteme alışmamıştı. Bu maç için 0-0 adil bir skor. Taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İzmir'den buraraya gelmelerini takdir ediyorum. Umarım haftaya onları mutlu ederiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL