Göztepe, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı getirdi - Haberler

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Göztepe, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı getirdi

AA - Halil Fidan - Spor
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Göztepe, teknik direktörlük görevine Turgay Altay'ı getirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay'ın bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilerek, "Hocamıza Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Turgay Altay, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.

AA / Halil Fidan - Spor

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