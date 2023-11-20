Göztepe, Teknik Direktör Radomir Kokovic ile Yollarını Ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Teknik Direktör Radomir Kokovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. İzmir ekibi Göztepe'de teknik direktör değişikliğine gidildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Teknik Direktör Radomir Kokovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İzmir ekibi Göztepe'de teknik direktör değişikliğine gidildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Radomir Kokovi ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Kokovi'e Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü ve ekibi yarın taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.
Göztepe, 1. Lig'de 12. hafta sonunda 20 puanla 6. sırada bulunuyor. - İZMİR