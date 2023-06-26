Göztepe taraftarlarından başkana çağrı: Şampiyonluk istiyoruz

Taraftarlar artık son dakika transferleri istemediklerini belirterek, "Göztepe ismine yakışacak, kalitesiyle gerekirse ligin üzerinde futbolcuların kadroya katılmasını ilk kampa kadar takımın hazır edilmesini istiyoruz. Şampiyonluk hedefine inanmış, bu taraftarla bütünleşecek, şampiyonluğu arzulayacak kadronun hazırlık kampından önce kurulması elzemdir. Sezonun ilk 10 haftasında 'takım alışsın, taktik otursun' gibi sebeplerle kaybetme lüksümüz kalmamıştır. Yönetim ve teknik ekip üzerine düşeni yaparken, bizler de her platformda, her şartta yanlarında olacağız. Hamleler yapılmadığı sürece gerek sosyal medyada gerekse de her hazırlık maçında ve sezon içinde protestolara maruz kalacağınızı belirtmek isteriz" cümlelerini kullandı.