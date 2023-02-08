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Göztepe taraftarları 5 otobüs malzemeyi deprem bölgesine gönderdi

Spor Haberleri

Göztepe taraftarları 5 otobüs malzemeyi deprem bölgesine gönderdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki ayrı depremin ardından, afetzedelerin temel ihtiyacı olan malzemeler için yardım etmek isteyen Göztepe Spor Kulübü taraftarları deprem bölgesine 5 otobüs malzeme yolladı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki ayrı depremin ardından, afetzedelerin temel ihtiyacı olan malzemeler için yardım etmek isteyen Göztepe Spor Kulübü taraftarları deprem bölgesine 5 otobüs malzeme yolladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden sonra tüm Türkiye seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Göztepe Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye ve gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri otobüslere yükledi. 5 otobüs malzeme gece saatlerinde İzmir'den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Spor

Kahramanmaraş Deprem Spor Spor Haberler

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