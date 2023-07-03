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Göztepe Takım Kaptanı Atınç Nukan: Bu Sezon Şampiyon Olmak İstiyoruz

Göztepe Takım Kaptanı Atınç Nukan: Bu Sezon Şampiyon Olmak İstiyoruz

Spor Haberleri

Göztepe'nin takım kaptanlarından Atınç Nukan, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını ve şampiyonluk hedeflediklerini açıkladı. Atınç Nukan, taraftarlardan desteklerini esirgememelerini istedi.

1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanlarından Atınç Nukan, "Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Atınç Nukan, kulübün mobil uygulamasında yer alan görüntülü açıklamasında, yeni sezon için ilk antrenmanlarını dün gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmalarına bir süre İzmir'de devam ettikten sonra İtalya'ya gideceklerini bildiren Atınç Nukan, şunları kaydetti:

"Hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Çok iyi çalışıp, bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da kısa bir mesaj vermek istiyorum. Bize desteklerini esirgemesinler, hiçbir zaman esirgemiyorlar. Onların destekleriyle çok daha güçlüyüz."

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Atınç Nukan Spor Haberler

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