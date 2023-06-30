Göztepe, Taha Altınkardeş'i transfer etti

SPOR Toto 1'inci Lig'de transfer döneminde Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest ve Altınordu'dan sol bek Ali Dere ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Taha Altınkardeş'i kadrosuna dahil etti.

Trabzonspor'un, Göztepe hisselerinin 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan Mislav Orsic'i transfer etmesi üzerine genç oyuncusu Taha Altıkardeş'i sarı-kırmızılılara bonservisiyle birlikte verdi. Trabzonspor'un Bursaspor'dan renklerine bağladığı genç stoper geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta bordo-mavili formayı giydi.