Göztepe devreyi Avrupa hattında tamamladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk devresini 4. sırada tamamlayarak Avrupa hattında yer almayı başardı. 17 haftada 9 galibiyet ve 32 puan toplayan Göztepe, en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 3 puan önünde bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk devresini hedeflediği konumda tamamlamayı başardı. 17 haftalık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, 32 puan toplayarak 4. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla sezonun ilk yarısını Avrupa hattında bitirirken, en yakın takipçisi Beşiktaş'ın da 3 puan önünde yer aldı. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, geçen sezondan bu yana hedeflediği Avrupa kupalarına katılma başarısını bu sezon gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Göztepe, ilk olarak 2000 doğumlu hücum oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna kattı. İzmir ekibinin en az 2-3 takviye daha yapması bekleniyor.

Geçen sezonu geride bıraktı

Göztepe, bu sezon ortaya koyduğu performansla geçen yılın üzerine çıkmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonunun ilk 17 haftasında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 28 puan toplamıştı. Bu sezon ise çıtayı daha da yukarı taşıyan İzmir temsilcisi, 2025-2026 döneminde aynı periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 3 mağlubiyetle 32 puana ulaştı. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, bu sonuçlarla geçen sezonki performansını geride bırakarak önemli bir gelişim gösterdi.

Bu sezon sadece 3 maçta kaybetti

Trendyol Süper Lig'de ilk 17 haftada etkili bir performans ortaya koyan Göztepe, bu süreçte yalnızca 3 maçta mağlubiyet yaşadı. İzmir temsilcisi; Çaykur Rizespor, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Antalyaspor, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor, Eyüpspor ve Kocaelispor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip sadece Alanyaspor, Galatasaray ve Trabzonspor'a mağlup oldu.

Bu sonuçlarla Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligin ilk yarısında en az kaybeden takımlar arasında yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
