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Göztepe, Süper Lig'in İlk Devresinde 49.5 Milyon Lira Gelir Elde Etti

Göztepe, Süper Lig'in İlk Devresinde 49.5 Milyon Lira Gelir Elde Etti
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Süper Lig'in ilk devresinde 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, toplamda 49.5 milyon lira gelir elde etti. Takım, 4. sırada yer alarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Süper Lig'in ilk devresinde 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe, 49.5 milyon liralık gelir elde etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ligin ilk devresinde çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden İzmir ekibi, topladığı 28 puanla ilk yarıyı 4. sırada noktaladı. Sarı-kırmızılılar bu sezon yakaladığı başarıyla maddi anlamda kasasını doldurdu. Bu sezon TFF tarafından Süper Lig'de galibiyet primleri 4.95 milyon lira olarak belirlenirken sarı-kırmızılılar, ligin ilk devresinde elde ettiği 8 galibiyetten toplam 39.6 milyon lira ödül kazanmayı başardı. İzmir ekibi, 4 beraberlik ile galibiyet primi olan 4.95 milyon lirayı rakipleriyle bölüştü. Göztepe, 4 beraberlik ile de 9.6 milyon liralık bir para kazandı. Böylece İzmir ekibi, ligin ilk devresinde 49.5 milyon liralık geliri kasasına koydu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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