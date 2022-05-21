Göztepe, Süper Lig'deki son maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak - Haberler

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Göztepe, Süper Lig'deki son maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe, Süper Lig'deki son maçında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 38. ve son hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 38. ve son hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Adana Demirspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Adem Cinek düdük çalacak.

Ligde son haftaya 28 puanla 19. sırada giren Göztepe, son 14 karşılaşmada sadece 1 puan alabildi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Göztepe, Adana, Spor, Haberler

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