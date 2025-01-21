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Göztepe Süper Lig'de Yükselişini Sürdürüyor

Göztepe Süper Lig'de Yükselişini Sürdürüyor
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Göztepe, Süper Lig'deki son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle etkileyici bir performans sergileyerek 34 puanla 4. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı maçta Avrupa hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Göztepe, Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta etkili bir performansa imza atarak bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 20 hafta itibarıyla sergilediği oyunla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şu ana kadar oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyete imza atan sarı-kırmızılılar, topladıkları 34 puanla 4. sırada yer alıyor. Özellikle iç sahada etkili bir performansa imza atan İzmir ekibi, ligdeki son 6 maçında ise adeta vites yükseltti. Bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik alan Göztepe, sadece 1 kez kaybetti. Böylece sarı-kırmızılılar, toplayabilecekleri 18 puanın 13'ünü toplayıp Avrupa hedefini güçlendirmiş oldu. Hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacak olan İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek hem son haftalardaki yükselişini devam ettirmeyi hedefliyor hem de Avrupa hayalini güçlendirmek istiyor.

Göztepe, bu maçlarda 14 gol attı 4 gol yedi

Süper Lig'deki son 6 maçında önemli bir performans sergileyen Göztepe, bu maçların 3'ünde kalesini gole kapatırken kalan maçlarda ise sadece 4 gol yedi. İzmir ekibi, bu süreçte hücumda etkili işler yaparak rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. Sezon başından bu yana birçok farklı bölgedeki oyuncusundan skor katkısı almayı başaran sarı-kırmızılılar, gol yollarında ise etkili işler yaparak bol gollü maçlara imza attı. Böylece Göztepe (38), Galatasaray (52) ve Fenerbahçe'nin (49) ardından ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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