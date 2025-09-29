Haberler

Göztepe, Süper Lig'de Yenilgisiz ve Güçlü Savunma ile Öne Çıkıyor

Göztepe, Süper Lig'de Yenilgisiz ve Güçlü Savunma ile Öne Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmanın 5'inde gol yemeden yoluna devam ediyor. 3 galibiyet ve 4 beraberlikle ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmanın 5'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda yoluna yenilgisiz devam ederken, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Henüz mağlubiyetle tanışmayan sarı-kırmızılılarda savunma performansı da dikkat çekiyor. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, oynanan 7 maçın 5'inde rakiplerinde gol izni vermedi. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı 3-0'lık net skorlarla geçen Göztepe, Karagümrük karşısında da sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ve Eyüpspor'la ise golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, savunma anlamında ligin en başarılı takımları arasında yer aldı.

İzmir temsilcisi, sadece Konyaspor ve Kayserispor maçlarında filelerinde birer gole engel olamadı.

Göztepe, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımı arasında yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Para gönderimi yapılamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış

1907 detayı bomba! Fenerbahçe Kerem ile iki sözleşme imzalamış
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.