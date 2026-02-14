Haberler

Göztepe Kayserispor'la Karşılaşacak

Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Liginin 22. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile mücadele edecek.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Sezonda 21 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, 40 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligin 12 golle en az gol yiyen takımı unvanının sahibi İzmir temsilcisi, seyircisi önünde kazanmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ve Efkan Bekiroğlu ile antrenmanda sakatlanan Juan'ın maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
