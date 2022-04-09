Göztepe, Süper Lig'de üst üste 9. maçını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Süper Lig'de üst üste 9. maçını kaybetti

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe, Süper Lig'de üst üste 9. maçını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, ligde art arda 9. yenilgisini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, ligde art arda 9. yenilgisini yaşadı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Emrah Başsan ve Olivier Kemen'in golleriyle 2-0 öne geçen Yukatel Kayserispor, Franco Di Santo'nun golüne rağmen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Skorun değişmediği müsabakadan Yukatel Kayserispor, 2-1 galip ayrıldı.

Haftaya düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde giren Göztepe, bu mağlubiyetle üst üste 9. maçını puansız tamamladı. Haftayı 27 puanla kapatan Göztepe, sıralamada 19'unculuğa geriledi.

Ligde 5 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Yukatel Kayserispor puanını 41'e çıkardı ve maç fazlasıyla 14'üncülüğe yükseldi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Kayserispor, Göztepe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title