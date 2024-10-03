Göztepe, Süper Lig'de Sivasspor ile Karşılaşacak
Göztepe, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak. İki takımın geçmiş maç istatistiklerine göre Göztepe, Sivasspor'a karşı galibiyet sayısında üstünlük sağladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, galibiyetle milli araya moralli girmeyi hedefliyor.
Onur ATIŞ / İZMİR,
SÜPER Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu ligde oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlük kurdu. Süper Lig'de şu ana kadar kırmızı-beyazlılarla 10 maça çıkan Göz-Göz, 5 galibiyet aldı. Sivasspor'a 3 maçta yenilen sarı-kırmızılılar, 2 karşılaşmasından ise berabere ayrıldı. İki takım tarihlerinde Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe, Sivas'taki randevuyu 3-2 kazanırken, İzmir'de de rakibini 1-0 yendi. Ertesi sezon Sivas'taki maçı İzmir ekibi 2-0 kaybetti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ikinci maç gol düellosuna sahne oldu ve karşılaşma 3-3 berabere bitti.
2019-2020'de Sivasspor evinde Göztepe'yi 1-0 yenerken, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ilk Sivasspor maçını ev sahibi 3-1 kazanmayı bildi.
Göztepe 2020-2021'de deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. Ancak ikinci yarıda Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma tam bir gol şöleni şeklinde geçti ve Göztepe sahadan 5-3 yenik ayrıldı. İki ekip son olarak 2021-2022 sezonunda devler arenasında kozlarını paylaştı. Sivas'taki maç 2-2 berabere bitti, Göztepe evinde 2-1 galip geldi. Göz-Göz, Süper Lig'de Sivasspor'a 18 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Ligde bu sezon ilk mağlubiyetini geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 öne geçmesine rağmen 4-3 yenilerek alan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, galibiyetle milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.