Göztepe, Süper Lig'de Sivasspor ile Karşılaşacak

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu ligde oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlük kurdu. Süper Lig'de şu ana kadar kırmızı-beyazlılarla 10 maça çıkan Göz-Göz, 5 galibiyet aldı. Sivasspor'a 3 maçta yenilen sarı-kırmızılılar, 2 karşılaşmasından ise berabere ayrıldı. İki takım tarihlerinde Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe, Sivas'taki randevuyu 3-2 kazanırken, İzmir'de de rakibini 1-0 yendi. Ertesi sezon Sivas'taki maçı İzmir ekibi 2-0 kaybetti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ikinci maç gol düellosuna sahne oldu ve karşılaşma 3-3 berabere bitti.

2019-2020'de Sivasspor evinde Göztepe'yi 1-0 yenerken, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ilk Sivasspor maçını ev sahibi 3-1 kazanmayı bildi.

Göztepe 2020-2021'de deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. Ancak ikinci yarıda Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma tam bir gol şöleni şeklinde geçti ve Göztepe sahadan 5-3 yenik ayrıldı. İki ekip son olarak 2021-2022 sezonunda devler arenasında kozlarını paylaştı. Sivas'taki maç 2-2 berabere bitti, Göztepe evinde 2-1 galip geldi. Göz-Göz, Süper Lig'de Sivasspor'a 18 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Ligde bu sezon ilk mağlubiyetini geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 öne geçmesine rağmen 4-3 yenilerek alan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, galibiyetle milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.