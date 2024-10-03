Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Süper Lig'de Sivasspor ile Karşılaşacak

Göztepe, Süper Lig'de Sivasspor ile Karşılaşacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, Süper Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü Sivasspor ile karşılaşacak. İki takımın geçmiş maç istatistiklerine göre Göztepe, Sivasspor'a karşı galibiyet sayısında üstünlük sağladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, galibiyetle milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu ligde oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlük kurdu. Süper Lig'de şu ana kadar kırmızı-beyazlılarla 10 maça çıkan Göz-Göz, 5 galibiyet aldı. Sivasspor'a 3 maçta yenilen sarı-kırmızılılar, 2 karşılaşmasından ise berabere ayrıldı. İki takım tarihlerinde Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Göztepe, Sivas'taki randevuyu 3-2 kazanırken, İzmir'de de rakibini 1-0 yendi. Ertesi sezon Sivas'taki maçı İzmir ekibi 2-0 kaybetti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ikinci maç gol düellosuna sahne oldu ve karşılaşma 3-3 berabere bitti.

2019-2020'de Sivasspor evinde Göztepe'yi 1-0 yenerken, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ilk Sivasspor maçını ev sahibi 3-1 kazanmayı bildi.

Göztepe 2020-2021'de deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yendi. Ancak ikinci yarıda Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma tam bir gol şöleni şeklinde geçti ve Göztepe sahadan 5-3 yenik ayrıldı. İki ekip son olarak 2021-2022 sezonunda devler arenasında kozlarını paylaştı. Sivas'taki maç 2-2 berabere bitti, Göztepe evinde 2-1 galip geldi. Göz-Göz, Süper Lig'de Sivasspor'a 18 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü. Ligde bu sezon ilk mağlubiyetini geçen hafta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 öne geçmesine rağmen 4-3 yenilerek alan Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, galibiyetle milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Cumartesi Sivasspor Futbol Sivas Yaşam Spor

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
T10F çıktı mı? TOGG T10F modeli ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak?
title